Глава МИД Украины упрекнул НАТО в прислушивании к России

Страны НАТО прислушиваются к мнению России в вопросе членства Украины в альянсе. Недовольство этим высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, с одной стороны, НАТО заявляет об отсутствии у России права голоса во взаимоотношениях Украины и альянса.

«Но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку „мы должны считаться с Россией“», — отметил Кулеба.

Он добавил, что власти страны понимают, что так работает политика. Но он призвал не упрекать Киев в нехватке реформ. Кулеба считает, что на Украине достаточно преобразовали оборону для соответствия стандартам НАТО.

«Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос „когда?“» — сказал министр.

Как подчеркнул Кулеба, Украина понимает, что присоединение к Североатлантическому альянсу нельзя выделить красным цветом в календаре. При этом он отметил, что страна сделала достаточно, чтобы в интеграции был сделан следующий шаг.