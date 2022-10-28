Глава МИД Украины удивился жалобам европейцев на жизнь без газа» | 360°

28 октября 2022, 21:06
Глава МИД Украины удивился жалобам европейцев на жизнь без газа»
Главу МИД Украины Кулебу удивили жалобы оставшихся без газа жителей Европы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал жалобы европейцев, которые «не могут жить без газа», но планировали перейти на зеленую экономику. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — отметил глава украинского ведомства.
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При этом Кулеба напомнил, что эти вопросы никогда не получают ответа, ведь Европа сейчас находится в замешательстве.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo заявил, что в Евросоюз будет вступить легче, чем в НАТО, написало Nation News.
Ранее глава украинского МИД сообщил, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но в Киеве рассчитывают обратить ситуацию в свою пользу посредством западных санкций.
Запад
Украина
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