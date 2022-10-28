Глава МИД Украины удивился жалобам европейцев на жизнь без газа» | 360°

Мир 28 октября 2022, 21:06 Глава МИД Украины удивился жалобам европейцев на жизнь без газа» Главу МИД Украины Кулебу удивили жалобы оставшихся без газа жителей Европы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал жалобы европейцев, которые «не могут жить без газа», но планировали перейти на зеленую экономику. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — отметил глава украинского ведомства.

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При этом Кулеба напомнил, что эти вопросы никогда не получают ответа, ведь Европа сейчас находится в замешательстве.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo заявил, что в Евросоюз будет вступить легче, чем в НАТО, написало Nation News.

Ранее глава украинского МИД сообщил, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но в Киеве рассчитывают обратить ситуацию в свою пользу посредством западных санкций.