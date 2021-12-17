Глава МИД Украины сообщил о разговорах стран Запада по отключению России от SWIFT

Западные партнеры Украины говорят на тему введения против России разнообразных санкций, в том числе не исключая прекращение функционирования на ее территории системы электронных платежей SWIFT. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с каналом CNBC.

Он полагает, что экономические санкции будут введены только «в случае агрессии». Ограничивать в таком случае будут банковские операции, инвестиции и торговлю. Отключение России от SWIFT Кулеба назвал самым крайним, «ядерным» вариантом.

Также представитель Украины признался, что весь комплекс санкций ему не знаком. Он отметил, что страны Запада решают подобные вопросы, не привлекая Украину.

Киев и его западные сторонники решили поставить Москве ультиматумы в виде введения санкций. Россию при этом пытаются обвинить в «стягивании войск» к границе Украины и таким образом нагнетании конфликтной атмосферы. Президент Владимир Путин заверил, что Россия не собиралась ни на кого нападать, его представитель Дмитрий Песков добавлял, что войска перемещаются исключительно на ее территории.