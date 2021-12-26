Глава МИД Украины сообщил о доминировании России в Азовском море

Российская сторона диктует ситуацию в Азовском море. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это может стать доминирующим фактором в случае войны. Об это он сообщил беседе с Washington Post.

«Россия будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», — заявил Кулеба.

Как добавил главный редактор издания Black Sea News Андрей Клименко, превосходство количества российских кораблей над украинскими выражается примерно в четыре раза.

Отсутствие морской границы означает, что российский флот может подойти к украинскому берегу настолько близко, насколько пожелает.

По его мнению, это делает юго-восточные приморские города Украины наиболее уязвимыми в стране.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что российская сторона никогда не нападала ни на кого первой. Он предупредил, что все попытки разрешить украинский кризис силовым способом повлекут за собой серьезные последствия.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Украину прибыл американский спецназ с химическим оружием, всего — около тысячи человек.