В случае завершения военного конфликта в Донбассе Пристайко был бы готов сыграть в гольф или посоревноваться в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным. Так они могли бы отметить завершение войны на юго-востоке Украины.

Дипломат добавил, что дело за малым — подписать нужные документы. Например, президенты могли бы подписать мир в ходе саммита «Большой восьмерки» (G8).

«Я бы с удовольствием сыграл в гольф», — поделился своей мечтой Пристайко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Официальный Киев с тех пор повторяет, что на Украину напала Россия, следовательно, она страна-агрессор. При этом между странами остаются дипломатические контакты, а также деловые, финансовые, производственные и другие. В республиках Донбасса тем временем заявляют, что взяли курс на интеграцию с Россией и возвращаться под Киев не намерены.