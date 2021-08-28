Глава МИД Украины решил «испортить жизнь» Поклонской

У Киева появилась редкая возможность «испортить жизнь» заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Речь идет о ее возможном назначении на пост посла России в Кабо-Верде.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — подчеркнул Кулеба.

О возможном дипломатическом назначении Поклонской ранее сообщали российские СМИ со ссылкой на информированные источники. Сама она заявила, что не будет комментировать эту информацию. Четыре года назад Поклонская утверждала, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014-м.