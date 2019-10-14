Глава МИД Украины рассказал о «последнем шансе» для России

«Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к „плану Б“», — заявил он.

Глава ведомства добавил, что такой саммит будет возможен только после того, как «пророссийские повстанцы» на востоке Украины и Киев согласятся прекратить огонь на 70 дней и выведут легкие вооружения.

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При этом Пристайко не уточнил, что конкретно будет представлять из себя «план Б».

После он также заявил на выступлении в комитете Европарламента по международным делам, что Украина не согласится на федерализацию в качестве условия для урегулирования конфликта в Донбассе.

«У Украины есть четкие „красные линии“. Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию и осуществлять некую „федерализацию“, чего хочет Россия. Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением, и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит», — сказал он.

Ранее украинский дипломат завил, что в Люксембурге он будет просить страны Евросоюза «дожать» Россию в данном вопросе.