Мир 23 февраля 2023, 12:37 Глава МИД Украины рассказал о планах применения западных истребителей Глава МИД Кулеба: Украина не будет использовать западные истребители для ударов по России Unsplash

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Украина не станет использовать западные истребители и дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В интервью британскому телеканалу Sky News он рассказал, что ВСУ необходимо новое вооружение якобы для завершения конфликта.

Украинский министр отметил, что ВСУ нуждаются в самолетах, чтобы улучшить положение в зоне проведения спецоперации. По словам Кулебы, Украина якобы не собирается наносить удары по территории России.

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«Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — заявил глава МИД республики.

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Великобритания станет первой страной, которая поставит на Украину дальнобойное оружие, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак. Он пообещал, что в ближайшие месяцы ВСУ получат столько вооружения, сколько не получали в течение прошлого года. Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.