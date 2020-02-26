Глава МИД Украины призвал усиливать санкции против России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал другие страны усиливать санкции против России. Об этом сообщил RT.
Он заявил, что отсутствие желаемого эффекта санкций вовсе не означает, что их надо отменять. Пристайко назвал их единственным способом «мирного политико-дипломатического» решения проблем.
«Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», — заключил он.