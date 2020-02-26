Глава МИД Украины призвал усиливать санкции против России

Он заявил, что отсутствие желаемого эффекта санкций вовсе не означает, что их надо отменять. Пристайко назвал их единственным способом «мирного политико-дипломатического» решения проблем.

«Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», — заключил он.