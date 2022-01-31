Глава МИД Украины призвал Россию к дипломатии

России и Украине необходимо продолжение дипломатического взаимодействия. Об этом в своем Twitter написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По мнению Кулебы, дипломатия является единственным выходом из сложившейся ситуации.

«РФ обязана продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия — это единственный подход», — написал министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что хотел бы видеть Владимира Путина участником переговоров в нормандском формате. По его словам, у российского президента есть важная черта: если он садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение.

В последнее время страны Запада заявляют о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

РФ не раз отрицала это. В Кремле считают подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркивая, что России не нужна война.