Глава МИД Украины предрек повторение «Второй мировой войны» в Донбассе
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Об этом глава украинского МИД заявил журналистам в Брюсселе, сообщило Reuters.
Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну крупными оперативными маневрами с тысячами танков, самолетов и бронетехники. Он сказал об этом, пытаясь выпросить у НАТО оружие, чтобы они поставили его уже в ближайшие дни.
«Либо вы поможете нам сейчас, — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут», — заявил он.
Кулеба сегодня прибыл в Брюссель на переговоры с коллегами из стран НАТО. В ходе пресс-конференции глава МИД Украины заявил, что приехал просить у Альянса оружие. По словам дипломата, чем больше оружия получит Украина, тем меньше будет жертв. В понимании Кулебы оружие сегодня служит миру, хоть он и сам понимает, что это звучит странно. Он сказал, что Украина также хотела бы получить боевые самолеты, транспортные средства и системы ПВО.