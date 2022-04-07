Глава МИД Украины предрек повторение «Второй мировой войны» в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Об этом глава украинского МИД заявил журналистам в Брюсселе, сообщило Reuters.

Кулеба заявил, что битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну крупными оперативными маневрами с тысячами танков, самолетов и бронетехники. Он сказал об этом, пытаясь выпросить у НАТО оружие, чтобы они поставили его уже в ближайшие дни.

«Либо вы поможете нам сейчас, — я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут», — заявил он.

Кулеба сегодня прибыл в Брюссель на переговоры с коллегами из стран НАТО. В ходе пресс-конференции глава МИД Украины заявил, что приехал просить у Альянса оружие. По словам дипломата, чем больше оружия получит Украина, тем меньше будет жертв. В понимании Кулебы оружие сегодня служит миру, хоть он и сам понимает, что это звучит странно. Он сказал, что Украина также хотела бы получить боевые самолеты, транспортные средства и системы ПВО.