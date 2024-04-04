Мир 04 апреля 2024, 02:09 Глава МИД Украины пожаловался на отказ в поставках новых Patriot Кулеба: Запад не стал поставлять Украине дополнительные системы ЗРК Patriot РИА «Новости»

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Страны НАТО не приняли решение о поставке Украине дополнительных систем ЗРК Patriot. Об этом в интервью Reuters заявил глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, ВСУ необходимо хотя бы пять-семь таких комплексов. При этом страны Североатлантического альянса имеют в своем распоряжении до 100 подобных установок.

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«Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?» — заявил министр.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис заявил, что западным государствам не хватает американских зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы передать их Украине. Помимо этого, он отметил, что российские войска способны подорвать американские системы противовоздушной обороны.