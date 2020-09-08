Глава МИД Украины пожаловался на невозможность поговорить с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на срыв запланированного разговора с Сергеем Лавровым. Российский министр улетел в Сирию.

Кулеба уточнил, что пока дата разговора с Лавровым неизвестна, так как в российском МИДе не знают, когда министр вернется.

«Сначала реакция в российском МИДе была достаточно оживленная, но потом сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он отбыл в Сирию», — заявил Кулеба в в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Его слова приводит газета «Известия».

Глава украинского МИДа готов к разговору с Сергеем Лавровым и ждет ответ российской стороны. Среди основных вопросов Кулеба намерен обсудить нарушение перемирия в Донбассе и подготовку к встрече с главами МИД в «нормандском формате», то есть с представителями России, Франции и Германии.

Ранее портал Ura.ru сообщил о возобновлении огня в Донбассе. Киев обвинил ополченцев в обстреле инженерных сооружений Украины около города Красногоровка.