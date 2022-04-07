Глава МИД Украины потребовал от НАТО оружие для страны

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от стран НАТО обеспечить киевский режим оружием. Он призвал членов Альянса отбросить все сомнения и предоставить Украине все, что ей нужно, передал ТАСС.

«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие», — сказал министр иностранных дел Украины на полях встречи с натовскими коллегами в Брюсселе.

Кулеба сказал, что обеспечить Незалежную всем необходимым ей оружием — это сейчас лучший способ поддержать страну.

«Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается», — заявил Кулеба.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС продолжит вооружать Украину.

Представитель МИД России Юрий Пилипсон отмечал, что европейские страны, действуя в духе пресловутой солидарности, пытаются выслужиться перед США и НАТО в своем «яростном неприятии» ситуации вокруг Украины.

Накануне президент США Джо Байден выделил киевскому режиму военную помощь еще на 100 миллионов долларов.