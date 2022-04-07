Глава МИД Украины потребовал от НАТО оружие для страны
Глава МИД Украины Кулеба призвал членов НАТО обеспечить страну вооружениями
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от стран НАТО обеспечить киевский режим оружием. Он призвал членов Альянса отбросить все сомнения и предоставить Украине все, что ей нужно, передал ТАСС.
«Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие», — сказал министр иностранных дел Украины на полях встречи с натовскими коллегами в Брюсселе.
Кулеба сказал, что обеспечить Незалежную всем необходимым ей оружием — это сейчас лучший способ поддержать страну.
«Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается», — заявил Кулеба.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС продолжит вооружать Украину.
Представитель МИД России Юрий Пилипсон отмечал, что европейские страны, действуя в духе пресловутой солидарности, пытаются выслужиться перед США и НАТО в своем «яростном неприятии» ситуации вокруг Украины.
Накануне президент США Джо Байден выделил киевскому режиму военную помощь еще на 100 миллионов долларов.