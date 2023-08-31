31 августа 2023, 15:28
Глава МИД Украины попросил «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ
Министр Кулеба рекомендовал заткнуться всем критикам контрнаступления ВСУ
Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе не понравилась критика действий ВСУ. Всем, кто недоволен контрнаступлением, он посоветовал «заткнуться». Его рекомендации опубликовало агентство France Presse.
C заявлением против критики контрнаступления ВСУ Кулеба выступил перед журналистами на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Толедо.
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«Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата», — указал он.
Кулеба добавил, что рекомендует всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр.
Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором указала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за того, что они вели бои одновременно на нескольких участках.
Американские стратеги посоветовали командованию сменить тактику и сосредоточиться только на одном Запорожском направлении, указало издание.
ВСУ
Украина
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