Мир 31 августа 2023, 15:28 Глава МИД Украины попросил «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ Министр Кулеба рекомендовал заткнуться всем критикам контрнаступления ВСУ Соцсети

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Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе не понравилась критика действий ВСУ. Всем, кто недоволен контрнаступлением, он посоветовал «заткнуться». Его рекомендации опубликовало агентство France Presse.

C заявлением против критики контрнаступления ВСУ Кулеба выступил перед журналистами на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Толедо.

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«Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата», — указал он.

Кулеба добавил, что рекомендует всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр.

Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором указала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за того, что они вели бои одновременно на нескольких участках.

Американские стратеги посоветовали командованию сменить тактику и сосредоточиться только на одном Запорожском направлении, указало издание.