Глава МИД Украины пообещал России «камни с неба» за Крым

Киев намерен продолжать свою политику по возвращению Крыма. Для этого власти продолжат прикладывать усилия для дальнейшего давления на Россию. Об этом в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале ведущего.

Министр заявил, что ситуация с Крымом напоминает ему спор об Эльзасе. Принадлежность региона на протяжении многих лет оспаривали между собой Франция и Пруссия. В ходе войны Париж потерял контроль над этой территорией, но смог ее вернуть спустя почти 50 лет.

К тому времени между Францией и появившейся молодой Германской империей уже наладились отношения. Но вопрос принадлежности земель волновал элиты. Как только появилась возможность, Эльзас снова вернулся под власть Парижа.

«Украина будет вести такую же линию. Как писали во время аннексии, „главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба“ — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Крым вошел в состав России по результатам проведенного референдума среди жителей полуострова в 2014 году. Власти Украины организовали водную блокаду региона, ограничив поставки пресной воды через канал. Москва решила этот вопрос путем организации специальных водохранилищ и опреснителей.