Глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили

Михаил Саакашвили имеет украинское гражданство, поэтому он получит поддержку Украины после задержания в Грузии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Саакашвили — наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. <…> Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», — пояснил министр в эфире местного телеканала «Дом».

По его словам, сегодня МИД вызвал представителя посольства Грузии, с которым «все будет проговорено».

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что главу государства обеспокоила информация о задержании Саакашвили, а также тон заявлений о возможном развитии ситуации.

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина», — написал он в Facebook.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в Рустави, где объявил голодовку и написал письмо своим сторонникам с просьбой прийти на муниципальные выборы, чтобы не терять голоса. По законодательству, если правящая партия «Грузинская мечта» получит менее 43%, в стране будут назначены досрочные парламентские выборы в 2022 году.

В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он уже был заочно приговорен к лишению свободы. По одному делу — на три года, по второму — на шесть лет.