Глава МИД Украины ответил мемом на слова Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обвинения со стороны Александра Лукашенко. Белорусский президент говорил, что в Польше и на Украине работают спецслужбы США, которые подогревают протесты в Белоруссии.

Кулеба в ответ на это заявление твитнул картинку из сериала «Звездный путь», на которой актер Патрик Стюарт закрывает лицо ладонью в знак безнадежности диалога и стыда за собеседника. Стюарт, делающий «фейспалм» давно стал мемом, который широко используют в соцсетях.

Ранее Лукашенко в очередной раз обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали», — сказал президент. Политик добавил, что американские центры удалось обнаружить белорусской и российской разведкам.

По его словам, в разведцентрах работают только американцы — «умные, талантливые, способные люди». Местные жители там не трудятся.

Выборы президента Белоруссии прошли в начале августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. Оппоненты обвиняют власти в фальсификациях. С августа в стране продолжаются массовые акции протеста.