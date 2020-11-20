Глава МИД Украины ответил мемом на слова Лукашенко
Кулеба в ответ на это заявление твитнул картинку из сериала «Звездный путь», на которой актер Патрик Стюарт закрывает лицо ладонью в знак безнадежности диалога и стыда за собеседника. Стюарт, делающий «фейспалм» давно стал мемом, который широко используют в соцсетях.
Ранее Лукашенко в очередной раз обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии.
«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали», — сказал президент. Политик добавил, что американские центры удалось обнаружить белорусской и российской разведкам.
По его словам, в разведцентрах работают только американцы — «умные, талантливые, способные люди». Местные жители там не трудятся.
Выборы президента Белоруссии прошли в начале августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов. Оппоненты обвиняют власти в фальсификациях. С августа в стране продолжаются массовые акции протеста.