Глава МИД Украины отреагировал на возможность отключения России от SWIFT
Глава МИД Украины Кулеба назвал возможность отключения РФ от SWIFT «грандиозной»
Отключение России от международной банковской системы SWIFТ было бы «грандиозным». Об этом заявил в интервью изданию The Washington Post министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает вариант целого ряда жестких санкций, которые будет возможно реализовать в случае эскалации Россией ситуации на Украине. В числе прочего обсуждалась возможность отлючения России от банковской системы SWIFT
«Мне известно из неофициальных бесед с западными чиновниками, что они обсуждают „ядерный вариант“ в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — сообщил украинский дипломат.
Он также призвал США и Великобританию действовать самостоятельно в том случае, если Евросоюз с его торговыми и энергетическими связями с РФ предложит «менее строгие меры». Вашингтон и Лондон не должны смягчать санкций, убежден Кулеба.
Также он затронул вопрос поставок оружия США на Украину.
«Если я увижу признаки того, что США что-то придерживают, не желая раздражать Россию, я немедленно забеспокоюсь, потому что считаю, что это совершенно неправильная и неразумная линия. До сих пор такого не было», — отметил дипломат.
Ранее Кулеба заявлял, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, но только в случае ответных шагов со стороны Москвы. Требования России, по словам Кулебы, должны быть рациональными и законными. Призывы РФ к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными, пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.