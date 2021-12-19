Глава МИД Украины отреагировал на возможность отключения России от SWIFT

Отключение России от международной банковской системы SWIFТ было бы «грандиозным». Об этом заявил в интервью изданию The Washington Post министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает вариант целого ряда жестких санкций, которые будет возможно реализовать в случае эскалации Россией ситуации на Украине. В числе прочего обсуждалась возможность отлючения России от банковской системы SWIFT

«Мне известно из неофициальных бесед с западными чиновниками, что они обсуждают „ядерный вариант“ в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — сообщил украинский дипломат.

Он также призвал США и Великобританию действовать самостоятельно в том случае, если Евросоюз с его торговыми и энергетическими связями с РФ предложит «менее строгие меры». Вашингтон и Лондон не должны смягчать санкций, убежден Кулеба.

Также он затронул вопрос поставок оружия США на Украину.

«Если я увижу признаки того, что США что-то придерживают, не желая раздражать Россию, я немедленно забеспокоюсь, потому что считаю, что это совершенно неправильная и неразумная линия. До сих пор такого не было», — отметил дипломат.

Ранее Кулеба заявлял, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, но только в случае ответных шагов со стороны Москвы. Требования России, по словам Кулебы, должны быть рациональными и законными. Призывы РФ к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными, пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.