Глава МИД Украины: отношения страны с Молдавией улучшились

Он уверен, что об этом свидетельствует визит президента Молдавии Майи Санду.

«Во первых: главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно на Украину… Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины», — считает Кулеба.

Также министр рассказал, что позиция двух стран совпадает насчет урегулирования конфликта в Приднестровье.