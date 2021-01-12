Глава МИД Украины: отношения страны с Молдавией улучшились
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что отношения страны с Молдавией начинают улучшаться. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он уверен, что об этом свидетельствует визит президента Молдавии Майи Санду.
«Во первых: главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно на Украину… Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины», — считает Кулеба.
Также министр рассказал, что позиция двух стран совпадает насчет урегулирования конфликта в Приднестровье.