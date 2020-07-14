Глава МИД Украины отказал Донбассу в особом статусе

Он отметил, что в республике на протяжении нескольких лет реализуется «глубинная реформа децентрализации». В рамках этой реформы вносятся, в том числе изменения в Конституцию.

«И именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия пока оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей [ОРДЛО]. Что касается непосредственно упоминания так называемых ОРДЛО в Конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — заявил глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что «когда Россию не устраивает положение какого-то украинского закона или законопроекта, то это проблема России, а не Украины». Его страна, в свою очередь, будет принимать те законы, которые сочтет нужными.