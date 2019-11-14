Глава МИД Украины опроверг подготовку встречи Зеленского и Путина

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится. В данный момент Киев готов только к переговорам в формате «нормандской четверки». Как сообщило агентство УНИАН, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Рано говорить о возможной встрече Путина и Зеленского — Песков Подробнее

Он напомнил, что предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по организации переговоров лидеров России и Украины это только его инициатива, за которую Киев благодарен. Но пока никаких официальных предложений по этому вопросу не поступало.

«Я думаю, что на этом этапе Украина достаточно имеет возможностей встретиться, в первую очередь в «нормандской четверке», — отметил глава украинского МИД.

Он пояснил, что в настоящее время Киев принимает участие в переговоре о согласовании даты встречи глав России, Германии, Франции и Украины.

«Я думаю, до конца года саммит все же состоится», — заявил Пристайко.

В минувший вторник стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с предложением устроить двустороннюю встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам Назарбаева, сейчас самый подходящий момент для переговоров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не отказывается от подобных встреч, но она должна быть хорошо подготовлена.

«Встреча ради встречи принесет мало пользы», — пояснил представитель Кремля.

В минувший четверг Песков уточнил, что говорить о двусторонних переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского рано. В данный момент Москва готовится к проведению переговоров «нормандской четверки».