Глава МИД Украины обвинил Россию в срыве саммита в «нормандском формате»

По мнению главы внешнеполитического ведомства, Россия пытается сорвать встречу c помощью обстрелов села Петровского, где должно было пройти разведение сил и средств.

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Пристайко напомнил о выполнении Киевом некоторых договоренностей. Например, Украина согласовала «формулу Штайнмаера», отвела войска в Станице Луганской и в районе населенного пункта Золотое, а также делает все возможное для отвода войск в Петровском. В то же время Россия, по его словам, мешает налаживанию мира на юго-востоке страны.

«К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей», — заявил министр.

Проведение саммита в «нормандском формате» теперь во многом зависит от России, добавил Пристайко.

Изначально развод сил на участке в Петровском должен был пройти 1 ноября. Однако 30 октября на этом участке специалисты зафиксировали обстрелы. Из-за этого решили пересмотреть дату развода сил. В итоге ее перенесли на 4 ноября.

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Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое стартовало 29 октября. О начале процесса объявила Украина, а затем уже сигнал готовности подали в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).