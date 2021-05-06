Глава МИД Украины не увидел угрозы для Киева от встречи Путина и Байдена

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможная встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина не противоречит интересам Киева. Саммит, по его мнению, позволит Киеву выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе.

Глава МИД Украины считает, что Путин не будет нарушать правила, пока идет подготовка ко встрече двух президентов. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Кулеба отметил, что понимает обеспокоенность многих по поводу саммита из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха предательства. Однако он не видит для Украины угрозы во встрече Путина и Байдена.

В интервью министр заявил о своих подозрениях в отношении России. Он предполагает, что Москва хочет совершить «ползучую аннексию» Азовского моря. Украинский чиновник считает, что регион является легкой мишенью для Москвы

В четверг, 6 мая, в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. За два дня он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.