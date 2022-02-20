Глава МИД Украины не справился с техникой в прямом эфире и рассмешил ведущих
Глава МИД Украины Кулеба не справился с техникой в прямом эфире и рассмешил ведущих
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не смог справиться с камерой во время прямого эфира. Своими действиями министр рассмешил ведущих телеканала.
Выступление украинского министра показывали в прямом эфире телеканала «Украина 24». Во время его слов о ситуации на границе страны кто-то закрыл камеру.
«Тут мне пальцем закрыли камеру люди, которые пытаются помочь. Секунду, сделаем короткий перерыв», — сказал Кулеба.
После этого он попытался поправить камеру, но та упала и перевернулась. За кадром министру пытались шепотом подсказать, что нужно сделать, но справиться с техникой у Кулебы не получилось.
«Сбилась вся история. Что вы наделали? Теперь не переворачивается», — заявил министр.
Своими словами и действиями глава украинского МИД насмешил ведущих прямого эфира. В итоге журналист объявил, что Кулебе пришлось отключиться из-за «борьбы с техникой».
Ранее глава МИД Украины сообщил, что страна запустила новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией. Совместные действия затронут экономику, торговлю, энергетику и борьбу с дезинформацией.