Глава МИД Украины не справился с техникой в прямом эфире и рассмешил ведущих

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не смог справиться с камерой во время прямого эфира. Своими действиями министр рассмешил ведущих телеканала.

Выступление украинского министра показывали в прямом эфире телеканала «Украина 24». Во время его слов о ситуации на границе страны кто-то закрыл камеру.

«Тут мне пальцем закрыли камеру люди, которые пытаются помочь. Секунду, сделаем короткий перерыв», — сказал Кулеба.

После этого он попытался поправить камеру, но та упала и перевернулась. За кадром министру пытались шепотом подсказать, что нужно сделать, но справиться с техникой у Кулебы не получилось.

«Сбилась вся история. Что вы наделали? Теперь не переворачивается», — заявил министр.

Своими словами и действиями глава украинского МИД насмешил ведущих прямого эфира. В итоге журналист объявил, что Кулебе пришлось отключиться из-за «борьбы с техникой».

Ранее глава МИД Украины сообщил, что страна запустила новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией. Совместные действия затронут экономику, торговлю, энергетику и борьбу с дезинформацией.