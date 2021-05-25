Глава МИД Украины назвал опасными полеты над Белоруссией

Воздушное пространство Белоруссии стало опасным для пассажирских самолетов. В этой связи власти Украины изучают вопрос о приостановке авиасообщения с соседней республикой. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своем сообщении он заявил, что власти Белоруссии не останавливаются ни перед чем, чтобы преследовать несогласных с их политикой.

«Даже воздушное пространство стало небезопасным. Украина заинтересована в демократической Белоруссии, где соблюдают права человека. Но сейчас мы готовимся к прекращению прямого авиасообщения и введению запрета для украинских перевозчиков пролетать над Белоруссией», — говорится в сообщении.

Власти Украины запретили полеты зарегистрированным в стране самолетам через территорию Белоруссии и прекратили авиасообщение с соседней республикой. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что разработать такое решение поручил глава государства Владимир Зеленский.

Отказ от полетов в воздушном пространстве Белоруссии начался после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске во время рейса из Афин в Вильнюс. Белорусский диспетчер сообщил экипажу, что к нему поступило сообщение о заложенной на борту бомбе. После посадки самолет осмотрели, но взрывное устройство не нашли.

В ходе повторного досмотра пассажиров сотрудники белорусских спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он числится в белорусском списке экстремистов и находится в международном розыске по ряду уголовных дел.

Посадку самолета и задержание Протасевича осудили страны Европы. По итогам саммита лидеры ЕС призвали расширить санкционные списки в отношении граждан и компаний из Белоруссии, а также начать ввести адресные экономические санкции против официальных лиц республики.