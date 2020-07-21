Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом», — завил он. Его процитировало РИА «Новости».
При этом он заметил, что пока не получал информацию о готовности России провести такое мероприятие. Украинский министр подчеркнул, что на сегодняшний день подобная встреча просто немыслима. Ведь Путин отправился в Крым для усиления военного присутствия РФ на полуострове.
Российский лидер 20 июля принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи. В то же время украинские СМИ писали, что Зеленский проводит отпуск на острове Бирючий в Херсонской области. Он находится недалеко от Крыма. После этого в прессе стали появляться предположения, что главы двух государств могут провести тайную встречу.