Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пока не стоит ждать встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Крыму. Однако дипломат назвал условие, при котором саммит может состояться.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом», — завил он. Его процитировало РИА «Новости».

При этом он заметил, что пока не получал информацию о готовности России провести такое мероприятие. Украинский министр подчеркнул, что на сегодняшний день подобная встреча просто немыслима. Ведь Путин отправился в Крым для усиления военного присутствия РФ на полуострове.

Российский лидер 20 июля принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи. В то же время украинские СМИ писали, что Зеленский проводит отпуск на острове Бирючий в Херсонской области. Он находится недалеко от Крыма. После этого в прессе стали появляться предположения, что главы двух государств могут провести тайную встречу.