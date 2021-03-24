Глава МИД Украины назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

Чтобы прекратить конфликт в Донбассе, Россия должна ввести свои войска. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины — и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», — опубликовал сайт украинского ведомства интервью министра изданию Tyžden.

Кроме того, он отметил, что уже давно продуманы такие варианты, как ввод войск и проведение выборов без участия Москвы. Кулеба подчеркнул, если Россия согласится сделать это завтра, то конфликт будет завершен через неделю.

По словам глав украинского МИД, с декабря в Донбассе заметно ухудшилась ситуация. Более того, снижается эффективность переговоров в трехсторонней контактной группе, где встречаются Россия, Украина и ОБСЕ.

Несколько дней назад официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинские военные стали отказываться выполнять приказы своих командиров в Донбассе.