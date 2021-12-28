Глава МИД Украины назвал согласие на гарантии безопасности России самым большим унижением НАТО

США или НАТО не согласятся с требованиями России остановить расширение на восток. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его мнению, принятие требований по гарантиям безопасности было бы самым большим унижением для Запада.

«Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме — это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса», — сказал Кулеба.

По мнению главы МИД Украины, здесь можно говорить о стратегии безумца. Кулеба напомнил о карибском кризисе, который зародился из-за подобной стратегии поведения Никиты Хрущева.

В то же время Кулеба допустил, что у России, возможно, нет никакого плана. Речь может идти о желании провоцировать Запад.

МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности в середине декабря. Соглашение предусматривает отказ НАТО от стратегии расширения на Запад, а также обязательство не включать в Альянс Украину. США, как и НАТО, на предложение России не ответили.