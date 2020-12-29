Глава МИД Украины назвал российскую вакцину от коронавируса оружием против Киева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса — это «гибридное оружие» против Киева. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он рассказал, что препарат можно получить через систему COVAX. Также можно договориться с государствами, которые зарезервировали большое количество лекарства.
«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что, когда речь идет о российской вакцине, то она гибридное оружие России против Украины», — сказал Кулеба.