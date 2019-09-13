Глава МИД Украины назвал отношения России и Украины «оттепелью»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен до 2020 года провести местные выборы по всей территории страны. В том числе, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как сообщило издание «Российский диалог», это заявление глава дипломатического ведомства сделал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. Пристайко напомнил, то в 2014 году Киев согласился выполнять минские соглашения, которые предусматривают, в том числе, проведение выборов на неподконтрольном властям юго-востоке страны.

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«По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов — „фейковых“, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это», — подчеркнул Пристайко.

Министр подчеркнул, что эти выборы обязательно должны состояться. По его словам, их приближение является главной задачей дипломатов.

«Мы не собираемся проводить еще много-много фейковых выборов, которые уже были на той территории», — цитирует Пристайко телеканал «Интер».

В своем выступлении министр иностранных дел назвал текущее состояние российско-украинских отношений «оттепелью».

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю», — заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что необходимо найти «компромисс, каким образом можно возобновить мир и украинский порядок».