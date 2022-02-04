Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал поставку на Украину 5 тысяч касок из Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение насчет поставки на Украину пяти тысяч касок в качестве военной помощи из Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», Кулеба назвал это «досадным». Также он считает, что Германия могла бы сделать и больше.

«Не только из-за Украины, а еще из-за своей позиции в Европе и необходимости сохранения безопасности в евроатлантическом пространстве», — считает министр.