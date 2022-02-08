Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуацию в Донбассе важно решить дипломатическим путем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию в Донбассе необходимо разрешить дипломатическим путем. Таким мнением он поделился в ходе переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом сообщил RT.

«Политически мы сейчас все сконцентрированы на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса», — заявил политик.

Он подчеркнул, как Украина, так и Германия не планируют урегулировать ситуацию с помощью силы. По его словам, странам необходимо объединить усилия.