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    08 февраля 2022, 03:09

    Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуацию в Донбассе важно решить дипломатическим путем

    Арина Бобкова

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию в Донбассе необходимо разрешить дипломатическим путем. Таким мнением он поделился в ходе переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом сообщил RT.

    «Политически мы сейчас все сконцентрированы на дипломатическом урегулировании нынешнего кризиса», — заявил политик.

    Он подчеркнул, как Украина, так и Германия не планируют урегулировать ситуацию с помощью силы. По его словам, странам необходимо объединить усилия.