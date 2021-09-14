Глава МИД Украины Кулеба указал на главную уязвимость страны

Соглашения России и Белоруссии об интеграции вызвали большую обеспокоенность Киева о защите своей северной границы. Волнения усилились после начала военных учений «Запад-2021». Как пояснил в интервью газете The Independent министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, граница с Белоруссией — это одно из самых уязвимых мест страны.

Он напомнил, что отношения между Киевом и Минском сейчас находятся на рекордно низком уровне. То, что Лукашенко согласился на подписание 28 интеграционных программ с Россией, коренным образом изменило расклад сил в регионе.

Кулеба пояснил, что 100-километровая украинско-белорусская граница проходит через лесные массивы, болота и чернобыльскую зону отчуждения. Все это дает пространство для вторжения на территорию диверсионных групп.

«Главная наша проблема заключается в том, что мы недостаточно вкладывали денег в укрепление границы. Сейчас мы видим в ней идеальную уязвимость, через которую могут проникнуть диверсионные группы или мигранты», — заявил Кулеба.

Он пояснил, что от проблемы иностранных беженцев их спасает то, что они не видят в Украине возможности проникнуть на территорию Евросоюза. Кроме того, у страны есть обязательство перед ЕС о возвращении мигрантов на их территорию.

Еще одним потенциальным вызовом, к которому готовится Украина, Кулеба назвал запуск газопровода «Северный поток — 2». После запуска Россия может полностью отказаться от транзита газа, что приведет к сокращению доходов и поставок энергоресурсов на Украину. В результате это может привести к повторению газового кризиса 2006 года.

Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» завершилась на минувшей неделе. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, первые поставки топлива в Европу начнутся до конца года.