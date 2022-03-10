Глава МИД Украины Кулеба назвал переговоры с Лавровым сложными

Переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы завершились в Анталье. Они продлились меньше двух часов.

Глава украинского МИД заявил, что переговоры с Лавровым были сложными. «Они были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий», — сказал Кулеба.

По его словам, они обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров.

В ходе переговоров стороны не договорились ни о каком прекращении огня, однако этот вопрос обсуждался в ходе беседы. Кулеба заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате.

Вместе с тем Лавров заявил, что Россия представила Украине конкретные предложения по урегулированию ситуации в стране. Российский министр отметил, что украинская сторона взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта.

По словам Лаврова, Москва выступает за любые контакты по проблемам украинского кризиса и выработки путей выхода из него. При этом он назвал переговоры с Украиной в Белоруссии безальтернативными.

Переговоры министров прошли на полях дипломатического форума в Анталье, в них также принял участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Главы дипломатических ведомств встретились после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии, в ходе которых сторонам удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров из нескольких городов.