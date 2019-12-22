Глава МИД Украины гарантировал гражданам консульскую помощь при въезде в Россию

«Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книги“ — это девять кругов ада бюрократии для возвращения в Украину», — заявил Пристайко.

На своей странице в Twitter он упомянул о цифровой базе данных с биометрическими паспортами. Политик назвал ее «быстрым и действенным инструментом», который и поможет осуществлять консульскую помощь.

По словам министра, пересечение границы по загранпаспорту даст возможность выявить и привлечь к ответственности нарушителей закона, а также неплательщиков алиментом.

«Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем», — заключил министр.