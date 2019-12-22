Глава МИД Украины гарантировал гражданам консульскую помощь при въезде в Россию
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о том, что для граждан страны будут действовать дополнительные гарантии в получении консульской помощи, если они осуществят въезд на территорию России. Есть одно условие — пересечение границы должно быть совершенно по заграничному паспорту. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.
«Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книги“ — это девять кругов ада бюрократии для возвращения в Украину», — заявил Пристайко.
На своей странице в Twitter он упомянул о цифровой базе данных с биометрическими паспортами. Политик назвал ее «быстрым и действенным инструментом», который и поможет осуществлять консульскую помощь.
По словам министра, пересечение границы по загранпаспорту даст возможность выявить и привлечь к ответственности нарушителей закона, а также неплательщиков алиментом.
«Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем», — заключил министр.