Глава МИД Украины допустил возвращение миротворцев ООН в Донбасс

Миротворцы ООН могут войти на территорию Донбасса, если Минские соглашения себя исчерпают. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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«Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя… тогда мы будем обращаться к следующему шагу… это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия», — сказал он во время программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам главы украинского МИД, у страны действительно есть такая возможность. Он отметил, что Киев не просил ООН о размещении миротворцев, но введение миссии предлагала Москва.

При этом Пристайко заявил, что Украина против предложения России, так как предполагалось, что миротворцы будут находится только на линии соприкосновения.

Как говорил украинский лидер Владимир Зеленский осенью, Киев поддержит ввод миротворческой миссии, только если ее разместят на российской границе.