Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов Подробнее

Одним из вариантов, по версии главы МИД Украины, станет попытка реализации минских соглашений. Однако сам договор он назвал «несправедливым процессом».

Второй сценарий — «бесконечно долгое» затягивание конфликта, «пока пока будут убивать наших солдат, и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть», заявил Пристайко.

«Или третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — произнес министр.

Пристайко подчеркнул, что сейчас украинский лидер Владимир Зеленский и его правительство продолжают то, что было начато предыдущей администрацией страны в Минске. Министр иностранных дел заявил: если минские соглашения не будут реализованы, то придется обратиться к мировому сообществу с просьбой «миссии по поддержке мира на всей оккупированной территории».

2 октября в Минске участники контактной группы согласовали так называемую «формулу Штайнмайера», по которой на территории Донецкой и Луганской области будут проведены выборы. Донбасс неподконтролен Киеву, но выборы организуют согласно украинской конституции.

После этого ДНР и ЛНР получат особый статус, но лишь в том случае, если наблюдатели ОБСЕ не обнаружат нарушений выборного процесса, регламентированного стандартами организации. Разработкой документа займутся члены Верховной рады.