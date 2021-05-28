Глава МИД Украины заявил об угрозе из-за сближения России и Белоруссии

Сближение России с Белоруссией представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны», — сказал глава МИД в эфире телеканала «1+1».

Он добавил, что, возможно, процесс завершится поглощением Белоруссии со стороны России. По словам Кулебы, подобные риски всегда необходимо учитывать, принимая какие-либо решения. Министр отметил, что позиция президента республики Александра Лукашенко лишает Украину возможности строить с ним отношения.

«Лукашенко своими действиями приближает свою страну к РФ. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», — заключил Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявлял, что власти будут продолжать бороться против «Северного потока — 2». Противостояние продлится до момента пуска газа по трубопроводу.