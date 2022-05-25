Глава МИД Украины Кулеба поделился планами о карьере в случае увольнения с госслужбы

Торговец оружием или сотрудник нефтяной компании — так увидел продолжение своей карьеры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в случае увольнения с государственной службы. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украинский министр пояснил, что с конца февраля стал настоящим экспертом по всем современным видам вооружения, а последний месяц ему пришлось погрузиться в тонкости нефтяного рынка.

«По крайней мере я знаю, что, если меня уволят, я найду себе работу — продавать оружие или помогать с нефтяным бизнесом», — заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины в Донбассе находятся в очень тяжелом положении, которая грозит стать катастрофической. По словам Кулебы, выходом из ситуации может стать передача военным реактивных систем залпового огня, как можно скорее.

«Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО и ASAP („срочно“ — прим. ред.)» — заявил украинский министр, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого выступления Кулеба уже жаловался, что западные партнеры не поставляют достаточные объемы оружия, которое необходимо украинским войскам. Он подчеркивал, что кроме реактивных систем залпового огня ВСУ требуется артиллерия и бронетранспортеры.