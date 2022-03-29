Глава МИД Турции заявил о прогрессе в переговорах России и Украины

Позиции России и Украины после переговоров в Стамбуле сильно сблизились. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что по итогам нового раунда переговоров стороны согласовали ряд важных вопросов.

«Россия и Украина достигли значимого прогресса», — привело слова министра агентство Anadolu.

Чавушоглу добавил, что более сложные темы российская и украинская делегации рассмотрят на следующих этапах переговоров. Он отметил, что Турция выступает за скорейшее прекращение специальной операции на Украине и переход к политическому урегулированию кризиса.

Переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, собеседники представили письменные предложения, в которых предложили объявить Украину внеблоковым и безъядерным государством под гарантии ряда стран, включая Россию.

Документ не включает в себя территории Крыма и Донбасса. Власти Киева откажутся от попыток включения этих регионов в свой состав военным путем. Размещение баз иностранных армий и проведение военных учений на территории Украины невозможно без согласия стран-гарантов.

Мединский отметил, что ответ на эти предложения украинской стороны дадут после внимательного изучения и доклада президенту России.