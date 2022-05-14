Глава МИД Турции заявил о недовольстве жителей вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Жители Турции выступили против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как власти этих стран поддерживают курдских экстремистов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что в ведомство уже обратились большое количество жителей, которые попросили власти страны заблокировать заявку о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

«Эти две страны открыто поддерживают и контактируют с Рабочей партией Курдистана (РПК) и „Силами народной самообороны“ в Сирии (Турция считает их ячейкой РПК — прим.ред.), являющимися террористическими организациями, которые каждый день атакуют наших солдат. Только вчера мы потеряли одного военного», — заявил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция не допустит, чтобы в НАТО вошли страны, которые поддерживают ее противников.

Накануне против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что альянс уже совершил ошибку, впустив к себе Грецию, второго неверного шага он допустить не готов.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что подаст заявку о вступлении в НАТО в ближайшее время. Как сообщило ИА Nation News, российский лидер назвал решение финского коллеги ошибочным.