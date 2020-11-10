Глава МИД Турции поздравил Азербайджан «с важной победой» в Карабахе

«Азербайджан добился важной победы на фронте и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал глава турецкого МИД.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опубликовал пост со словами: «Карабах теперь свободен. Карабах — это Азербайджан».

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В зону конфликта для поддержания стабильности войдут российские миротворцы.

После новости о прекращении огня несогласные с решением Пашиняна ворвались в здание парламента Армении и устроили там погром. Глава армянского правительства заявил, что пошел на это соглашение по рекомендациям военных.