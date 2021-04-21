Глава МИД Турции обсудит в Москве возобновление полетов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Москву, когда ситуация с коронавирусом в его стране нормализуется. Пока в поездке смысла нет.

Чавушоглу поделился планами на визит в Россию в эфире телеканала Haberturk. В течение священного месяца Рамадан Анкара рассчитывает на снижение показателей заболеваемости СОVID-19 у населения. После этого можно будет обсудить вопрос возобновления авиасообщения между странами.

«Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм», — процитировало РИА «Новости» заявление министра внешнеполитического ведомства Турции.

По данным на 16 апреля, прирост заболеваемости среди турецких граждан показал рекордную с начала пандемии цифру — 63 082 случаев. Максимум летальных исходов за сутки был зафиксирован 20 апреля — 346 человек.

Из-за тяжелой эпидемической обстановки Россия ограничила сообщения с Турцией до 1 июня. Российские авиакомпании 179 рейсами вывезли на родину из Турции уже около 39,4 тысячи человек.