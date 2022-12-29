Мир 29 декабря 2022, 00:17 Глава МИД Турции обсудил зерновую сделку с генсеком ООН Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил ситуацию на Украине с генсеком ООН Гутерришем Dorian Mongel / Unsplash

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу созвонился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, рассказали в пресс-службе турецкого МИД. Стороны обсудили ситуацию на Украине и реализацию зерновой сделки, сообщил ТАСС.

Разговор состоялся 28 декабря. Генсек ООН и глава турецкого МИД обсудили ряд вопросов, связанных с Украиной, включая реализацию зерновой сделки. Также Чавушоглу и Гутерриш поговорили об оказании гуманитарной помощи Сирии и высказались по ситуации в Афганистане.

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Ранее украинские власти обвинили Россию в «саботаже» зерновой сделки. В МИД опровергли эти обвинения и добавили, что к временной приостановке реализации инициативы привели как раз действия руководства республики.

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Бывший премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что украинский конфликт может остановить только президент Владимир Путин. По мнению итальянского политика, перспективы мирных переговоров сейчас оценивать крайне тяжело.

Глава турецкого парламента Мустафа Шентоп выдвинул президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Парламентарий отметил, что глава государства приложил много усилий ради достижения мира на Украине.