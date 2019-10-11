Глава МИД Турции объяснил, зачем Анкара купила российские системы ПВО С-400

Мевлют Чавушоглу рассказал, что у «Турции нет своих собственных оборонительных систем».

«Мы благодарим Испанию за то, что она сдержала обещание и оставила свои ЗРК Patriot на наших границах. Все эти споры демонстрируют, что Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет, почему мы купили С-400», — заявил министр.

Согласно данным сайта RT, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не поддерживает приобретение Анкарой систем С-400. По его словам, это якобы из-за несовместимости российских ЗРК с системой ПВО альянса.