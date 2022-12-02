Мир 02 декабря 2022, 19:36 Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Запад уговорить Украину сесть за стол переговоров с Россией Глава МИД Турции: Запад должен убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией РИА «Новости»

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не весь Запад стремится поскорее завершить конфликт между Россией и Украиной. Это его заявление опубликовал ТАСС.

Чавушоглу поделился этим мнением во время конференции «Средиземноморские диалоги». Она прошла 2 декабря в Риме.

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«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров [с Россией]», — призвал он.

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По его мнению, на данный момент выполнить эту задачу сложнее, чем в марте 2022 года. Тогда представители конфликтующих стран несколько раз встречались за одним столом, в том числе и на территории Турции. Он отметил, что на текущем этапе стороны не готовы идти на уступки.

Также Чавушоглу отметил, что его страна и впредь будет способствовать организации переговоров между Россией и Украиной. Также он понадеялся, что до весны миру удастся сформировать более четкое представление по формату диалога этих двух стран.