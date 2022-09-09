МИД Латвии подтвердил решение об ограничении въезда россиян в страну | 360°

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МИД Латвии подтвердил решение об ограничении въезда россиян в страну

Глава МИД Латвии Ринкевич подтвердил, что Латвия ограничит въезд россиянам

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что правительство страны решило ограничить въезд россиян с шенгенскими визами. Сообщение появилось в его аккаунте в Twitter.

«Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — написал министр.

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Эстония, Латвия, Литва и Польша ограничат въезд россиянам с 19 сентября. В последние месяцы многие россияне пользовались Прибалтикой как транзитом для поездок в Европу. Теперь эта возможность закрыта, однако в большей степени от этого пострадают экономики прибалтийских стран, российские же туристы найдут альтернативные маршруты, предположил в беседе с «360» экономист Андрей Стариков.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна ответит на прибалтийские ограничения, но не в ущерб собственным жителям. Она подчеркнула, что у решения стран Прибалтики нет правовой основы.

Латвия

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