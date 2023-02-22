Мир 22 февраля 2023, 02:44 Глава МИД Словакии выругался матом в адрес премьера Венгрии из-за позиции по Украине Глава МИД Словакии выругался в адрес премьера Венгрии за отказ предоставить помощь Украине YouTube

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Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер перешел на нецензурную брань в ходе заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает pluska.sk. Поводом для резкого высказывания стал отказ венгерских властей поддержать отправку военной помощи Украине.

Венгрия не собирается накачивать Украину западным оружием. Такая позиция Орбана вывела Качера из себя — министр перешел на мат. Он также обвинил Будапешт в том, что он «держится в стороне» от происходящего, не следуя общеевропейской политической линии.

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Венгрия придерживается нейтральной политики в отношении украинского кризиса. Помимо Орбана глава МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что нужно сесть за стол переговоров. В конечном счете только дипломатическим путем можно выйти из кризиса, считает министр.

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В Будапеште напоминали Евросоюзу о неэффективности антироссийских санкций. Венгерские власти помешали Брюсселю включить в десятый пакет санкций ограничения в отношении российской ядерной энергетики. Аналогичную позицию заняла Франция.