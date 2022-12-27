Мир 27 декабря 2022, 22:15 Глава МИД Сирии заявил, что США намеренно затягивают конфликт на Украине Глава МИД Сирии Фейсал Микдад осудил политику США по затягиванию украинского конфликта РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел телефонные переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Как сообщило агентство SANA, политики обсудили двусторонние отношения и текущую международную обстановку.

Микдад осудил политику США и их союзников в вопросах украинского конфликта. По мнению министра, они затягивают его в своих личных интересах.

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Как сообщило агентство, Микдад пожаловался Лаврову на экономические трудности, с которыми сталкивается страна из-за оккупации США сирийских земель. По его словам, американцы расхищают нефть, пшеницу и другие богатства страны.

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Глава МИД арабской республики также прокомментировал поведение западных стран в отношениях с Россией. По его мнению, Запад настроен против РФ и пытается подорвать нацбезопасность страны.

Кроме этого, министры обсудили пути укрепления связей между Россией и Сирией, а также вопросы, «представляющие взаимный интерес».

В конце разговора собеседники поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом.