27 декабря 2022, 22:15
Глава МИД Сирии заявил, что США намеренно затягивают конфликт на Украине
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад осудил политику США по затягиванию украинского конфликта
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел телефонные переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Как сообщило агентство SANA, политики обсудили двусторонние отношения и текущую международную обстановку.
Микдад осудил политику США и их союзников в вопросах украинского конфликта. По мнению министра, они затягивают его в своих личных интересах.
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Как сообщило агентство, Микдад пожаловался Лаврову на экономические трудности, с которыми сталкивается страна из-за оккупации США сирийских земель. По его словам, американцы расхищают нефть, пшеницу и другие богатства страны.
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Глава МИД арабской республики также прокомментировал поведение западных стран в отношениях с Россией. По его мнению, Запад настроен против РФ и пытается подорвать нацбезопасность страны.
Кроме этого, министры обсудили пути укрепления связей между Россией и Сирией, а также вопросы, «представляющие взаимный интерес».
В конце разговора собеседники поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом.
Сергей Лавров
Сирия
МИД РФ
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